Iordanescu, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bir gezi planladım. Onları takip ettiğimi göstermek için bu çabayı sarf ediyorum. Morutan gibi ben de onların sorunları hakkında bilgi almak istiyorum. Ayrıca iki Galatasaray antrenmanına da katılacağım." dedi.