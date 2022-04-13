Galatasaray'a sezon başında transfer edilen Rumen futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan bir türlü beklentileri karşılayamadı.
GALATASARAY HABERİ - Cicaldau ve Morutan için İstanbul’a geliyorlar!
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takıma sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklentileri karşılamayan Cicaldau ve Morutan ikilisi Rumen basınının gündeminde. Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Edward Iordanescu, 2 oyuncusunu da takip etmek için İstanbul'a gelecek ve Galatasaray idmanına katılacak. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Edward Iordanescu, Galatasaray'dan Cicaldau ve Morutan'ı takip etmek için İstanbul'a gelecek.
Ioardanescu, sarı-kırmızılı takımın idmanına da katılarak 2 oyuncusunun son durumunu gözlemleyecek.
Ayrıca Rumen hoca, Gaziantep FK'lı Maxim ve Tosca'yı izleyecek.