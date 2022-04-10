Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 31 hafta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 41 puanla haftaya 13. sırada girdi. Aslan ligde son olarak evinde Karagümrük ile karşılaştı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve ligin ilk yarısında da evinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye ederek sezonu tamamlamak istiyor.