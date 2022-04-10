Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
Arkadaşlarıyla iftar yemeğine katılan Arda Turan'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi açıklaması!
Galatasaray'da kaptan Arda Turan, önceki akşam Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına açıklamada bulunurken Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi için de konuştu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 10:48
Geceyi değerlendiren Turan, "Bugün kardeşim ve arkadaşlarımla iftar yaptık, güzel bir yemek oldu" dedi.
Spor giyinişi ve tarzıyla dikkat çeken Arda Turan, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.