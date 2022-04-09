TORRENT BÜYÜK HOCA

Derbi öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, eleştirilen Domenec Torrent'i övdü. Uruguaylı kaleci, "Torrent çok büyük bir hoca. Kendisini de ekibini de takım olarak çok seviyoruz. Umarım onlarla şampiyonluklar kazanırız" dedi.