Bu sezon taraftarını çok üzen sarıkırmızılılar, sezonu kurtarma maçına hazırlanıyor. Çalışmalarını sürdüren Cimbom'da Teknik Direktör Domenec Torrent hem taktik hem psikolojik açıdan takımını dev maça hazırlıyor.
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için galibiyet yemini! Torrent'in sözleri sonrası...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçında kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Domenec Torrent, "Derbiye rahat çıkacağız. Sakin kalıp, rakibi baskı altına almalıyız" şeklinde konuştu. İspanyol hocanın bu sözleri sonrası sarı kırmızılı futbolcular galibiyet yemini etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, oyuncularına Fenerbahçe'yi ezberleten İspanyol hoca yaptığı konuşmada ise, "Derbiye rahat çıkacağız. Onlar 6 yıldır içeride kazanamıyor. Sakin kalırsak rakibi baskı altına alırız. Panik yapmayıp, bütün halinde oynamalıyız" dediği öğrenildi.
İMHA PLANI HAZIR
Sarı-kırmızılı oyuncular, Torrent'in bu konuşması sonrasında Fenerbahçe deplasmanında mutlak galibiyet sözü verdi. Öte yandan İspanyol teknik adamın derbi planı da belli oldu. Bu sezon rakibi geride karşıladığı maçlarda başarılı sonuçlar almayı başaran Aslan, aynı taktikle sahaya çıkacak. Kapılan toplarla hızlı hücum gerçekleştirme çalışmalarını yapan Aslan'da, Feghouli ve Mohamed dışında eksik oyuncu bulunmuyor.