Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenmandan notların yanısıra yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da son durumu paylaşıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandığı ve idmanın koordinasyon hareketleri ile devam ettiği belirtildi. Ardından büyük sahada gruplar halinde baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

KEREM'İN SON DURUMU BELLİ OLDU

Öte yandan yapılan açıklamada yıldız futbolcular Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu'nun da son durumu paylaşıldı. Sofiane Feghouli salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Sarı kırmızılı takım, 9 Nisan Cumartesi (yarın) akşamki antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.