Usta yazarlar Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını yorumladı!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, zorlu maçta sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Usta yazarlar da bu karşılaşmayı flaş sözlerle yorumladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
Galatasaray art arda İstanbul'da oynayacağı iki kritik maç öncesi ligin 15. sırasındaydı ve hayli tedirgindi. Takımın performansı hiç güven vermezken iki önemli isim; Feghouli ve Mohamed de yoktu. Açıkça belirteyim ki; Galatasaray'ı Karagümrük karşısında favori olarak görmüyordum.
Maça hayli istekli ve tempolu başlayan sarı-kırmızılılar bir anda iki usta ismiyle skoru 2-0'a getirdi. Gomis'in gole çevirdiği penaltı vuruşunun kazanılmasında bazı hakemler devam kararı verebilirdi. Kerem'in bir engelleme ya da darbe sonucu değil de bir çarpışma sonucu yerde kaldığını düşünen de olabilir.
En kötü, en formsuz haliyle bile takımdaki en iyi şeylerden biri olmayı her daim başaran Babel attığı golde çok soğukkanlıydı. Rakip savunmacıların korkulu rüyası Kerem'in sakatlanarak dışarı çıkması Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaraylılarda hayli endişe yaratmış olmalı.
Hele hele, gündüz seansında Kayseri'de dört gollü galip gelen Fenerbahçe'nin formunu hesaba katınca Torrent'in işi haftaya hayli zor görünüyor. Maçın son yarım saatlik dilimin de Galatasaray'ı bunaltan Karagümrük bir de penaltı kaçırdı.
Penaltıyı kurtaran Muslera için tam "eski günlerine döndü" diye düşünürken birkaç dakika sonra koltuk altından kaçırdığı bir top neredeyse gol oluyordu. Birkaç oyuncusunun ekstra çabalarıyla, ortalamasının altında oynayan rakibini zar zor yenen Galatasaray için Kadıköy'de beraberlik gayet makul bir sonuçtur.
Torrent'e tavsiyem, UEFA Avrupa Ligi deplasman ayarlarına dönmesi. Aksi halde, sarı-kırmızlı camiada gerilim her yerde son derece yoğun hissedilirken, olası bir Fenerbahçe yenilgisi, telafisi güç bir çözülme ve ağır bir travmayla sonuçlanabilir.
ERMAN TOROĞLU - UYKUMUZ GELDİ
Mübarek Ramazan'da özellikle 20.30'da oynanan maçların hareketli olması lazım. Neden? Orucunuzu açıyorsunuz, çorba ve yemek derken vücut hareketleniyor. Maç hareketli olsa, biz de hareketleneceğiz. Ama durgun olunca bu sefer de insanlara ağırlık çöker hatta uykusu gelir.
Dün akşamki maçın hızlı olduğu dakikalar Kerem'in oyunda olduğu dakikalardı. O da takım olarak değil, şahsi olarak oyunu hızlandırıyor. Karagümrük deseniz evlere şenlik. Bal yapmayan arı. Aynı bizim Mehter Takımı gibiler; üç ileri, iki geri... Yani hücuma kalkalım diyorlar, 3-4 top yapana kadar rakip topyekün defansa gelip Karagümrük'ü bekliyor.
G.Saray biraz çabuk oynasa çok gol pozisyonu yakalayacaktı. Penaltının dışında Karagümrük'ün net pozisyonu yok. Penaltıyı bile atamayan bir takım. Penaltıyı kullanan Pesic, atıştan evvel gerildiğinde nereye vuracağını cümle aleme de, Muslera'ya da gösterdi!
Karagümrük'ün ahı gitmiş, vahı kalmış... Dua etsinler sezon başından bu yana puan toplamışlar. Yoksa bu oyunla, küme düşme hattından çıkamazlardı. Emre Mor bir şeyler yapmak istiyor, o da hep uzak yerlerde yapıyor bunu. Haliyle sonrasında yalnız kaldığı için da topu kaybediyor. Bu tip hareketleri ceza sahası içinde yapmalı oyuncu, yoksa kendi kendine oynar durur.
Dün öğleden sonraki Kayseri-F.Bahçe maçını izliyorum; orada da Kayseri evlere şenlik. F.Bahçe biraz kımıldadı, maçı 4-0 yaptı. F.Bahçeli oyuncular hiç olmazsa, rakiple mücadele ediyorlar, kavga ediyorlar. Çok mu iyi oynuyorlar, hayır.
Maalesef bu sene lig böyle bitecek. İnşallah seneye değişik bir lig izleriz. Zor ama gene de ümidimizi kaybetmeyelim. Bu akşam lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor Bence bu maç, dünkü maçlara göre bayağı hareketli olacağa benziyor. İnşallah öyle olur diyelim, taca çıkmayalım!