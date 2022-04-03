Karagümrük'ün ahı gitmiş, vahı kalmış... Dua etsinler sezon başından bu yana puan toplamışlar. Yoksa bu oyunla, küme düşme hattından çıkamazlardı. Emre Mor bir şeyler yapmak istiyor, o da hep uzak yerlerde yapıyor bunu. Haliyle sonrasında yalnız kaldığı için da topu kaybediyor. Bu tip hareketleri ceza sahası içinde yapmalı oyuncu, yoksa kendi kendine oynar durur.