⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Karagümrük arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis
Karagümrük: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.
TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Domenec Torrent son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı. Torrent; Semih Kaya, Emre Kılınç ve Olimpiu Morutan'ın yerine Ömer Bayram, Cicaldau ve Ryan Babel'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.