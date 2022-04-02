Süper Lig 'in 31. haftasında Galatasaray evinde Karagümrük'ü konuk ediyor. Galatasaray-Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Karagümrük arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.





⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis

Karagümrük: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.

TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Domenec Torrent son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Karagümrük karşısında 3 değişiklik yaptı. Torrent; Semih Kaya, Emre Kılınç ve Olimpiu Morutan'ın yerine Ömer Bayram, Cicaldau ve Ryan Babel'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.