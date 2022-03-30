Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar, teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu…. Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent'in sözleşmesi merak konusuydu.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in faturası ortaya çıktı! Yeni başkan çalışmak istemezse...
Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte yeni başkanın kim olacağı kadar teknik direktör Domenec Torrent'in de geleceği merak konusu. Aslan İspanyol hocayla çalışmak istemezse hocaya önemli bir miktar ödemek zorunda kalacak. İşte detaylar...
59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği ortaya çıktı.
PRADELLI VE TUDOR ALMIŞTI
Sabah'ın haberine göre; 30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda.