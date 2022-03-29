Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Metin Öztürk, aspor.com.tr'den Bora Salgın'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Öztürk'ün açıklamaları…
GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş sponsorluk ve transfer açıklaması!
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda başkanlık adaylığını açıklayan Metin Öztürk, aspor.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, transfer politikasından, sponsorluk konularından ve Bankalar Birliği'ne yapılacak olan ödemelerden bahsetti. İşte Metin Öztürk'ün sözleri... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora Salgın)
Seçildiğiniz takdirde nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz?
"Kontratlara bakacağız, bizde yabancı bir oyuncu transfer edeceğiz diye zamanında Eboue kenarda oturdu, 2.2 milyon Euro aldı. Biz para verip, başka adamları oynattık. Kulübün böyle bir kaynak israfına imkanı yok. Bunu söyleyen hangi başkan varsa bir önceki gibi popülist olur ondan sonra da işin ekonomisini çeviremez. Şu an oyuncuların ne kadar kontratları var? Hangi tarihte ne ödenecek? Hiçbir şey bilmiyoruz."
NEF sponsor konusu
Stadyum sponsoru NEF hakkında da konuşan Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"NEF zaten bizim 5 yıllık sponsorumuz. Sabah Erden Timur'u aradım ve konuştum. Çok teşekkür ettim, harika bir Galatasaraylı. Daha iyisi geldiği zaman Erden beye teşekkür ederiz. Erden bey de öyle söylüyor zaten. Daha yüksek gelir getiren sponsor olursa devam ederiz. Ama şu anda biz Erden Timur'la olan iş birliğinden oldukça memnunuz."