"Kerem'i her hafta arıyorum" diyen Abdurrahim Albayrak, "Sadece Kerem değil, annesini, babasını, kardeşini arıyorum. Kerem'i Marcao ile yaşadığı münakaşa sonrasında aradım. 'Bak oğlum, sen Galatasaray'ın futbolcususun. Sakın Galatasaray ve takım arkadaşınla ilgili beyanat vermeyeceksin.' dedim, o da 'Tamam başkanım' diye söz verdi ve hiçbir beyanat vermedi." diye konuştu.