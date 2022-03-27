Galatasaray'da birçok yönetimde görev alan eski ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak, mali genel kuruldaki oylamanın ardından TRT Spor'a konuştu.
GALATASARAY HABERİ - Abdurrahim Albayrak'tan flaş itiraflar! Gedson Fernandes...
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda eski yönetici Abdurrahim Albayrak, mali genel kuruldaki oylamanın ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Gedson Fernandes'in pilotuna bile prim verdim. Ben olsaydım Fernandes başka takıma gidebilir miydi?" ifadelerini kullandı. İşte Abdurrahim Albayrak'ın çarpıcı sözleri... (GS spor haberi)
Galatasaray yönetiminde devam etseydi Gedson Fernandes'i kulübe kazandırabileceğini söyleyen Albayrak, "Gedson Fernandes'in pilotuna bile prim verdim. Ben olsaydım Fernandes başka takıma gidebilir miydi?" dedi.
Mali genel kurul toplantısında Kerem Aktürkoğlu'nun kulübe transfer olma hikayesini anlatan Abdurrahim Albayrak milli futbolcu ile iletişimine devam ettiğini açıkladı.