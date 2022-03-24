SORU: Eski teknik direktörünüz Fatih Terim bile sizi "Türk futbolunun en büyük mücevheri" olarak nitelendirdi. Bu senin için bir sevinç mi yoksa bir yük mü?

CEVAP: Fatih Terim'in Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca beni cesaretlendirdiği ve zorladığı için çok mutlu ve minnettarım, o olmasaydı bu gelişme olmazdı. Bu sözler beni gururlandırıyor ve aynı zamanda daha da iyi olmaya teşvik ediyor.