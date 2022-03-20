Hafta içinde Avrupa macerası son bulan Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Saat 16.00'daki karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Fotomaç'ta yer alan haberde, matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunmayan sarı-kırmızılı takım, ligi en iyi noktada bitirebilmek içi sahaya çıkacak. Sezon başından bu yana Lig, Kupa ve Avrupa'da mücadele veren Galatasaray ilk kez ligin bitimine 9 maç kala tek kulvarda mücadele edecek. Son haftalarda büyük bir çıkışa imza atan ve Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan Cimbom bugün de 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.

KONGREYİ ETKİLEYECEK

Süper LİG puan tablosunda ilk 4'e girmek ve gelecek sezon da Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Aslan, yakalayacağı galibiyet serisiyle üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet ayrıca milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Öte yandan Gaziantep karşılaşması Başkan Burak Elmas ve yönetimi açısından da büyük önem taşıyor. 26 Mart'ta mali genel kurul düzenlenecek ve bugün alınacak kötü bir sonuç kongrede Başkan Elmas'a yönelik eleştirileri artırabilir.

NANDO SAHNEDE

Galatasaraylı taraftarların yolunu gözlediği Muslera, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak karşılaşmada yeşil sahalara dönecek. Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uruguaylı, 97 gün sonra formasına kavuşacak.

COŞKULU KARŞILAMA

Dün Gaziantep Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, çok sayıda taraftar karşılarken, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar özellikle Teknik Direktör Domenec Torrent ile birlikte futbolcular Marcao, Nelsson, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

İKİ OYUNCU CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera da bugün kart görmesi durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Arda Turan da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

GAZİANTEP FK: GÜNAY, CAULKER, ERTUĞRUL, İBRAHİM, KİTSİOU, DOĞAN, VETRİH, MAXİM, SAGAL, RECEP, FİGUEİREDO

GALATASARAY: MUSLERA, OMAR, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, PULGAR, BERKAN, CICALDAU, EMRE, KEREM, GOMIS