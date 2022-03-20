Galatasaray'da forma giyen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın menajerliğini yapan Giovanni Becali, Rumen basınına flaş açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERİ - Cicaldau ve Morutan'ın menajerinden flaş açıklama! Transfer...
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takıma bu sezon başında transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın performansı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. İki oyuncu hakkında da başka takıma transfer olacağı iddiası ortaya atılırken menajer Becali, oyuncuları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o transfer sözleri... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Cicaldau ve Morutan'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı iddiaları hakkında konuşan Becali, çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Rumen menajerin çarpıcı sözleri: