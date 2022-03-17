Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
GS HABERLERİ - Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler!
SON DAKİKA GS HABERLERİ - Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün'den Galatasaray-Barcelona maçı sözleri geldi. Akgün, kritik karşılaşma öncesi çarpıcı açıklamalar yaparken Kerem Aktüroğlu'na ayrı bir parantez açtı. İşte o detaylar...
TRT Spor'a konuşan genç yıldız, Galatasaray'ın Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik mücadeleyi ve eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi.
İşte Yunus Akgün'ün sözlerinden öne çıkanlar...