Galatasaray - Barcelona maçını canlı veren kanallar listesi! Galatasaray maçını hangi kanallar canlı yayınlayacak?
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabayı 52 bin taraftar izleyecek. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçı canlı ve şifresiz veren kanallar listesi de yer alıyor. apılan sorgularda, Galatasaray Barcelona maçı şifresiz izle, Galatasaray Barcelona maçı izle, Galatasaray maçı izle, Galatasaray UEFA Maçı izle gibi ifadeler de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri? İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022- 12:30
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Barcelona'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte detaylar...
BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Galatasaray - Barcelona maçını takip edebilirsiniz.
GALATASARAY MAÇI NASIL ŞİFRESİZ CANLI İZLENİR?