GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Alternatifi şimdiden hazır! Kerem Aktürkoğlu satılırsa hedef Henry Onyekuru

Ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, buna karşın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale 1 maç uzaklıkta yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda sezonun en büyük kazanımlarından biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Genç yıldız her maç üstüne koyan bir performans gösterirken, fiyatını da katladı. Sarı-kırmızılılar iyi bir bonservis teklifi beklediği 23 yaşındaki oyuncuyu satması halinde ise yerini Henry Onyekuru'yla dolduracak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 19:09