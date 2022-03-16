Spor Toto Süper Lig'de belirlenen hedefin altında kalarak kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Avrupa'da ligdekinin tam tersi bir performans gösteriyor. Son haftalarda çizdiği grafik ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, özellikle Camp Nou'da çıktığı Barcelona maçında, adeta büyüledi. Kerem'in bu performansı, taliplerini de artırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Alternatifi şimdiden hazır! Kerem Aktürkoğlu satılırsa hedef Henry Onyekuru
Ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, buna karşın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale 1 maç uzaklıkta yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda sezonun en büyük kazanımlarından biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Genç yıldız her maç üstüne koyan bir performans gösterirken, fiyatını da katladı. Sarı-kırmızılılar iyi bir bonservis teklifi beklediği 23 yaşındaki oyuncuyu satması halinde ise yerini Henry Onyekuru'yla dolduracak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
BEŞİKTAŞ MAÇINDA LYON'U ETKİLEDİ
Barcelona maçının ardından Beşiktaş karşısında dev derbiye çıkan Galatasaray, Kerem'in attığı 2 gol ile galibiyete uzanan taraf oldu. Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'dan Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nu izlemeye gelen temsilciler, genç oyuncunun futbolundan etkilendi.
TRANSFER SEZONUNU BEKLİYORLAR
Sport'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu için bonservis bedeli belirleyen Olimpique Lyon, bu parayı hazırda bekletiyor. Kerem transferi için Sarı-Kırmızılılar ile görüşmeye başlayacak olan Fransızlar, yaz transfer sezonunu beklemeye koyuldu.