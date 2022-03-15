Galatasaray'da son ayların en çok tartışılan isimlerinden Işıtan Gün, İspanya'dan Sport sitesine özel açıklamalarda bulundu. Sport'tan Jordi Delgado'ya konuşan Işıtan Gün, Galatasaray-Barcelona eşleşmesinden Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecine ve Inaki Pena'ya; Domenec Torremt'ten Arda Turan'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün sessizliğini bozdu! Flaş Fatih Terim, Torrent ve Kerem Aktürkoğlu sözleri
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda yönetici Işıtan Gün, İspanyol basınına önemli demeçler verdi. Galatasaray yöneticisi, verdiği röportajda Fatih Terim ayrılığından da bahsetti. Işıtan Gün ayrıca Domenec Torrent, Kerem Aktürkoğlu, Arda TUran ve Inaki Pena hakkında flaş sözler söyledi. İşte o röportajdan öne çıkanlar... (GS spor haberi)
Camp Nou'daki maç hakkında neler düşünüyorsunuz?
"Bizim açımızdan Domenec Torrent rakibi çok iyi analiz etti. Takım çok organizeydi ve oyun planına bağlı kaldı. Barça'nın gol atmadığı son maçın yaklaşık 17 yıl önce Bayern'e karşı olduğunu biliyorduk. Yani Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanan böyle bir oyunda gol yememek önemliydi. Normalde beraberlik kutlamayı sevmeyiz, çünkü bu bizim DNA'mızda yok, ama çok iyi bir sonuçtu. İkinci ayağın daha da zor olacağını düşünüyorum. Napoli'ye karşı oynanan maçları da benzer bir durumda gördüm. Barça, parlak oyunculara sahip inanılmaz bir takım. Önümüzdeki hafta ilginç bir maç olacak. İstanbul'da oldukça yoğun bir atmosfere sahibiz. Umarız alabiliriz."
Torrent'in bir Barça geçmişi var. Kulüp olarak Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Terim'in yerine onu seçmenizdeki sebep neydi?
"Dome ismi çıkınca başkanımıza tanıtım yaptım, farklı görüntülü görüşmeler yaptılar ve gelecek projemiz hakkında detaylı konuştular. Pep Guardiola ile de görüşüyoruz. Şimdiye kadar iyi gidiyor, tabii ki Türkiye ligi farklı bir hikaye ve iyi sonuçlar almak için erken. Galatasaray'da Terim'i değiştirmek zor. Büyük bir miras bıraktı ve kulüp için tarihsel olarak da çok önemli bir figür. Ama şimdilik Torrent baskıyı oldukça iyi idare ediyor, çok çalışıyor. Yavaş yavaş taraftarların, tabii ki oyuncuların da takdirini kazanıyor. Bu onun için iyi bir adım ve o bunu biliyor. Yalnız gelmedi, Barça'dan yardımcılarıyla geldi. Biz onunla mutluyuz."