Bu perşembe günü Laporta ile konuştuğunuz özel bir detay var mıydı?

"Teknik noktalara değinmek bizim işimiz değil, sadece biraz sohbet ettik. Barça için biraz hayal kırıklığı oldu çünkü o maçın favorisi onlardı ve bu anlaşılabilir. Uzun süredir Barça'yı izliyorum ve takım çok iyi ritim tutturdu. İki takımın seviyesi, bütçesi ve oyuncuları çok farklı. Umutluyuz ama aynı zamanda gerçekçiyiz."

Şu anda Galatasaray'da forma giyen bir diğer eski Barça oyuncusu da Arda Turan. Görünüşe göre hala sakat. Yakında takıma geri dönebilecek mi?

"Şu anda A takımla antrenman yapıyor ama Camp Nou teknik bir karardı, neden Barcelona'da takımda olmadığını bilmiyorum. Sözleşmesi bu yaz bitiyor. Sorun olmazsa teknik bir karardır ve koçun kararıdır. 90 dakika değil, bazı oyunlar oynadı, ancak yine de teknik bir karar. Arda Turan bizim akademimizden yetişen bir oyuncumuz. Kulüple olan ilişkisi sözleşmesinin ötesine geçiyor. Başkanın kararıdır."