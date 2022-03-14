Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da Marsilya ile kozlarını paylaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan rekor kıracak! Beşiktaş derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi sarı-kırmızılıların taraftar rekoru kırabileceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Söz konusu karşılaşmayı 50 bine yakın Galatasaraylı futbolsever takip etti.
Bu tarihten sonra Nef Stadyumu, eski günlerinden çok uzakta kaldı.