Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de başlayacak müsabakada Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu zorlu mücadele öncesi kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflarda, İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışına rağmen zeminin gayet iyi durumda olduğu görüldü. Sarı-kırmızlı görevlilerin, kar yağışının başladığı ilk günden itibaren zeminin temizlik ve bakım işlemlerini aksatmayarak karşılaşmaya hazır duruma getirdikleri öğrenildi.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi zeminin son durumu nasıl? Resmi açıklama geldi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında saat 20.00'de oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi Nef Stadyumu zeminin son halini paylaştı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 13:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 13:46