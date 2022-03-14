Galatasaray zorlu bir maça daha çıkacak. Perşembe akşamı Barcelona ile karşı karşıya gelen ve avantajlı bir skorla sahadan ayrılan Cimbom bugün ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçen Galatasaray bugün saat 16.30'da İstanbul'a dönerken futbolcular galibiyet yemini etti.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom rövanş peşinde! İşte Domenec Torrent'in Beşiktaş derbisi 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım rakibini mağlup edip ilk yarının rövanşını almak ve morallenmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona rövanşı öncesinde teknik direktör Domenec Torrent'in rotasyon yapacağı ve ilk 11'de 5 değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Barcelona karşısındaki etkili futbolu devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar ilk yarıdaki yenilginin rövanşını da almayı hedefliyor. Cimbom, Vodafone Park'ta öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.
ERTELEME TALEBİ KRİZ YARATTI
Derbi öncesi iki takım arasında 'erteleme' tartışması çıktı. Galatasaray, olumsuz hava koşulları ve ülke puanı açısından büyük önem taşıyan Barcelona maçı öncesinde karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep ederken Beşiktaş bu isteğe karşı çıktı.