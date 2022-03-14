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Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman oynanacak? | UEFA Avrupa Ligi (Galatasaray - Barça rövanş hangi gün saat kaçta?)
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray, Barcelona ile çok kritik bir maça çıkacak. İlk maçta Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı ekip, rövanş öncesinde umutlu. Aslan İstanbul'da İspanyol devini saf dışı bırakmak istiyor. Peki Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak. İşte detaylar...
Temsilcimiz Barcelona karşısında rövanş mücadelesini 17 Mart Perşembe günü oynayacak. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
ASLAN AVANTAJ ELDE ETTİ
Her ne kadar Avrupa organizasyonlarında deplasman golü kuralı kalksa da sarı kırmızılı temsilcimiz zorlu İspanya deplasmanından gol yemeden döndü. Aslan'ın kendi seyircisi önünde 1 gol bulması bile tur için yeterli olacak.