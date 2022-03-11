Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takım İspanya'ya dönmeden önce havaalanında açıklamalarda bulundu.

Başkan Elmas, 14 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisi hakkında şu sözleri söyledi:

"Olumsuz hava şartlarında birkaç faktör var. İlk olarak uçağımızın İstanbul'a inip inemeyeceği konusu. İkincisi de kar yağışı olduğu zaman hem antrenman hem kendi sahamızda ciddi saha problemleriyle karşı karşıya kalma durumumuz var.

Üst üste hem Beşiktaş hem Barcelona maçları var. Dolayısıyla Galatasaray'ın düzgün bir sahada mücadele etmesi Barcelona karşısında çok önemli. Bu teklif bizden gelmedi. Önce TFF, Kulüpler Birliği'ne sordu. Başkan da bunu kulüplere sundu.

Sahaların bozulmaması, sakatlıkların olmaması ve güzel oyunun etkilenmemesi için erteleme fikrine sıcak bakacağımızı belirtmiştik. Ancak dediğim gibi bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkenin puan alması meselesidir. Bizim önemli gördüğümüz konu bu.

Türk futbolunun önemini düşünüyoruz. Ülke puanını ilgilendiren bir durum. Avrupa'daki puanlarımız düşmüş durumda ve şu anda tek temsilci Galatasaray'dır. Galatasaray'ın Avrupa'da temsil etmesini ve diğer takımlara da yarayacak puanlar almasını arzu ediyoruz.

Hakemlerle ilgili en başından beri isimlerle değil sistemin şeffaflığıyla sorunumuz var. Bu sistemi şeffaf çalışır bir hale getirmezseniz, hakemliğe devam etmeyecek isimlerin neden etmediğinin sebeplerini sunmazsanız aynı kaos devam eder.

Sezon başında bu sorunların halledilmemesi durumunda kaos sezonu olacağını söylemiştim. Gerçekten bir kaos sezonu gerçekleşiyor. Kalan hakemler niye kaldı? Giden hakemlerin niye gitmesine karar verildi? Gözlemcilerle ilgili kararlar hangi kriterlere göre verildi.

Son 10 hafta kala ciddi spekülasyonlara sebep olacak bir karar verildi. Bu kararın neden aceleyle alındığını bilmiyorum. U16 maçımız hakemin geç atanması sebebiyle geç başladı. MHK'da kaos yaşandığını görebiliyoruz."