Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı kırmızılılarda Domenec Torrent ve Inaki Pena, açıklamalarda bulundu. Torrent, Barça karşısında Inaki Pena'yı mı Fernando Muslera'yı mı tercih edeceğini de duyurdu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı kırnızılılarda Domenec Torrent ve Inaki Pena, açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:

"Xavi'nin Barcelonası çok iyi bir dönemde, bu bir sır değil. Yılın en iyi dönemlerinde olabilirler. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar bile daha iyi olabilirdi."

"Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz."

"Barcelona'nın çok iyi bir ekibi var. Çok iyi durumdalar. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama her zaman aynı seviyede olmuyor oyuncular. Barcelona stil olarak, tarz olarak çok iyi oyuncular transfer etti. Kaliteli oyuncular her zaman geliyor."

"Barcelona çok iyi durumda ama bizde gelişiyoruz. Top bizdeyken nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz."

"Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz."

"Son antrenmanda, kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik."

"Muhakkak bazı değişiklikler yapacağız. Konyaspor maçında da yapmıştık. Farklı bir rakibe karşı oynayacağız. Büyük bir rakip önündeyiz, gerektiği zaman da değişikliğimizi yapacağız. Kötü giden bir şeyler olursa müdahale edeceğiz."

"Puan durumu olarak kötü bir yerdeyiz ama bunu azar azar aşacağız. Bize biraz zaman lazım. Bunun için buradayız. Şu anki durumumuzu çok iyi görüyorum."

"İyi bir yoldayız, iyileşiyoruz. Düşme hattından uzaklaşmış durumdayız. Galatasaray her zaman yukarıda olmaya alışımış bir takım, daha fazla sıkıntı yaşamadan yukarıya çıkmamız lazım. Oyunculardan çok memnunum, farklı profilde oyunculara sahibim. Bu yolda devam etmemiz lazım, hemen olmayacak tabi zor bir yıl geçiyor."

"Çok iyi gelişti Barcelona. Topu kaybetse bile bir şekilde geri almayı biliyor. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız."

İŞTE PENA'NIN SÖZLERİ:

Galatasaray'ın İspanyol kalecisi Inaki Pena, "Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Biz buraya stadyumu görmek için gelmedik. Mücadele etmeye geldik. Bütün gücümüzü kullanacağız, gayret edeceğiz, şartları zorlayacağız" dedi.



"BİZ BURAYA STADYUMU GÖRMEK İÇİN GELMEDİK, MÜCADELE ETMEYE GELDİK"



"Şu an itibariyle şahsi olarak iyi bir yoldayım" diyen İspanyol kaleci, "Oyuncu olarak her zaman içinde olduğumuz durumları aşmaya çalışıyoruz. Daha fazla dakika almaya çalışıyorum. Benim için değişik duygular. Elimden geleni yapacağım. Bütün herkes sonuçları bekliyor. Barcelona'yı takip ediyor herkes. Xavi bir gelişim içerisinde. Kötü bir zamanda geldi. Ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Biz buraya stadyumu görmek için gelmedik, mücadele etmeye geldik" ifadelerini kullandı.



"ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"



Ellerinden gelenin yüzde yüzünü yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Pena, "Bütün gücümüzü kullanacağız, gayret edeceğiz, şartları zorlayacağız. Barcelona'nın bize baskı kuracağının bilincindeyiz. Topu fazlasıyla elimizde tutmaya çalışacağız. Güzel bir mücadele olacak bizim için" dedi.



"GERİ DÖNMEK İÇİN PERFORMANSIMIN EN İYİSİNİ SERGİLEMEM GEREKİYOR"



"Kaleci olarak dünyanın en iyi kulüplerinden birisinde oynamak benim için daha önemliydi" diyen Pena, "Barcelona'da oynamak çok yüksek bir kalite. Geri dönmek için performansımın en iyisini sergilemem gerekiyor. Barcelona'da uzun süre devam ettim. Tekrar şansım olduğunda Xavi benim için iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendireceğim ve tekrar dönmeyi umut ediyorum" şeklinde konuştu.



"MUSLERA'NIN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"



Güzel bir otamda olduğunu ve ilk günden beri kendisini çok iyi ağırladıklarını söyleyen İspanyol kaleci, "İyi adapte oldum. Çok mutluyum, baskının da bilincindeyiz. İyi bir değişiklik yapmak için iyi bir ortam. Burada olmaktan mutluyum. Bizim için Muslera çok önemli. Onun kalitesinden öğreneceğim çok şey var. Onun kalitesi tartışılmaz. Şahsi olarak da ilk günden itibaren benim yanımda oldu" açıklamasında bulundu.