GALATASARAY HABERLERİ - Hagi'den Barcelona-Galatasaray maçı yorumu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesi kariyerinde hem Barcelona hem Galatasaray geçmişi olan Hagi maçla ilgili ve sarı-kırmızılıların yıldız isimler Marcao, Mohamen ve Kerem Aktüroğlu hakkında konuştu. Rumen hoca, "Her iki kulüp de geçiş sürecinde olmasına rağmen Barcelona açıkcası daha iyi bir takım. Xavi ile toparladılar ve açık ara maçın favorisi derken, stoper Marcao ve Mısırlı forvet Mohamed'i beğeniyorum. Ancak hepsinden öte Kerem Aktürkoğlu hızlı, çok yönlü ve uluslararası bir oyuncu." dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 12:37