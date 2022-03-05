Konyaspor Galatasaray maçının ardından Sacha Boey: Takımdaki sorunumuz...

Galatasaray'da Sacha Boey Konyaspor maçının ardından konuştu. Boey, "Sorun sadece savunmada değil. Gol attığımızda takım olarak atıyoruz, yediğimiz zaman takım olarak yiyoruz. Sadece savunmaya odaklanmamak gerekiyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 21:32