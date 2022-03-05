Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan
GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis.