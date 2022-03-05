Göztepe ve Rizespor'u yenen Galatasaray düşme hattından uzaklaşıp nefes almıştı. Ancak Aslan'ı yine zorlu günler bekliyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kritik eşik! 16 günde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve zirvenin uzağında kalan Galatasaray, kritik bir sürece giriyor. Ligde Konyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile zorlu maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da Barcelona ile iki maç oynayacak. 16 gün içinde oynanacak 5 maçta alınacak sonuçlar, Başkan Burak Elmas ve yönetimin geleceğini de şekillendirecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
16 gün içinde birbirinden zorlu 5 maça çıkacak sarı-kırmızılı takımın ilk sınavı Konya'da.
Bu deplasmanın ardından Avrupa Ligi Son 16 turunda Barcelona'ya konuk olacak Galatasaray, haftaya ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.