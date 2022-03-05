GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kritik eşik! 16 günde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve zirvenin uzağında kalan Galatasaray, kritik bir sürece giriyor. Ligde Konyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile zorlu maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da Barcelona ile iki maç oynayacak. 16 gün içinde oynanacak 5 maçta alınacak sonuçlar, Başkan Burak Elmas ve yönetimin geleceğini de şekillendirecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 06:40