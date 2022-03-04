Galatasaray'ın orta sahası her ne kadar eleştirilese de teknik direktör Domenec Torrent'e göre o bölgenin en önemli ismi Berkan Kutlu. İspanyol hocanın, oyun planını 24 yaşındaki oyuncuya göre hazırlaması sebebiyle orta alanda yeri garanti olan tek isim konumunda. İşte detaylar...

Gedson Fernandes'e tercih edilen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne giremedi. Hocası, Şilili 6 numarayı yeterli bulması halinde Taylan'ın yerine ilk 11'e koyacak. Çaykur Rizespor maçına sonradan girip galibiyet gollerinin asistini yapan Feghouli ise Cicaldau ile forma rekabetinde. Sabah'ın haberine göre; orta sahada sadece bir ismin yeri garanti; o da Berkan Kutlu. Taraftarlar eleştirse de Torrent'in Berkan'dan çok memnun olduğu ortaya çıktı. Oyun planını 24 yaşındaki oyuncuya göre hazırlayan İspanyol teknik adam, rakiplere ön alanda baskıyı Berkan'la başlatıyor. 4-3-3 sistemini ve üçlü orta sahayı benimseyen Torrent, bu bölgede Taylan-Pulgar ve Cicaldau-Feghouli değişiklikleri yapabilir ancak Berkan'ın takım içinde alternatifini bulamadı. Fatih Terim'in selefi Tudor, o dönem Tolga Ciğerci'den maksimum verimi almıştı. Terim'in halefi Torrent de Berkan'da ısrarcı ve Tolga gibi çok koşan gurbetçi oyuncudan hücumda takımına skor katkısı sağlamasını bekliyor.