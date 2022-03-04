Galatasaray Adası yeniden sarı-kırmızılı kulübe verildi

Galatasaray Kulübü, Yargıtay'ın kararının ardından Galatasaray Adası'nı hukuki ve fiili olarak teslim aldı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıkalamaya göre, "alatasaray Adası’nın yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2022- 22:23