Galatasaray haberleri: Burak Elmas'tan Arda'ya tepki! "Fatih Terim ile paylaşımı..."

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı Arda Turan açıklaması geldi. Elmas, "Bu hassas ve mevcut hocasının eleştirildiği bir dönemde daha fazla sorumlu davranması ve öyle bir resim koymaması gerekiyordu. Haricinde Fatih hocayla istediği zaman, istediği yerde görüşebilir. Ama hata yaptı." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 06:40