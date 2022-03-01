Cimbom ölüp ölüp dirildiği maçta Rizespor'u yenerek derin bir nefes alırken, karşılaşmaya damgasını Gedson Fernandes vurdu. Galatasaray 1 yıla yakın bir süre Portekizli yıldızın peşinden koşmasına rağmen 'önceliğimiz değil' diyerek transferden vazgeçmişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray taraftarları isyanda! Rizespor maçı sonrası Gedson Fernandes...
Süper Lig'de Galatasaray, Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Karadeniz ekibinde forma giyen Gedson Fernandes damga vurdu. Oldukça etkili bir oyun sergileyen Portekizli futbolcuyu Galatasaray'lılar birçok kez ancak faulle durdurabildi. Gedson, yakaladığı istatistiklerle Galatasaray'daki tüm orta sahaları geride bıraktı. İşte detaylar...
GOLÜ MUHTEŞEMDI
Bunun üzerine son dakika hamlesi yapan Beşiktaş, Gedson'u bitirmiş ve genç yıldızı Rizespor'a kiralamıştı. Önceki akşam Galatasaray'a karşı sahne alan Gedson oynadığı futbolla gündeme oturdu. Harika bir şutla ağları sarsan Portekizli futbolcu istatistiklerde Sarı-Kırmızılı futbolculara fark attı.
Gedson 18 ikili mücadele kazanırken, Taylan ve Berkan'ın toplamı 6'da kaldı. Yine genç yıldız, Taylan ve Berkan'ın toplamından fazla top kapıp, daha fazla sahipsiz top kazandı. Cimbom'un orta alanındaki iki isim toplam 84 kez topla buluşabilirken, Gedson tek başına 72 kez topla buluştu.