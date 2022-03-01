Gedson 18 ikili mücadele kazanırken, Taylan ve Berkan'ın toplamı 6'da kaldı. Yine genç yıldız, Taylan ve Berkan'ın toplamından fazla top kapıp, daha fazla sahipsiz top kazandı. Cimbom'un orta alanındaki iki isim toplam 84 kez topla buluşabilirken, Gedson tek başına 72 kez topla buluştu.