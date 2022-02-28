GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar: İki penaltıyı da vermezdim

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında iki defa geriye düştüğü maçta Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar ise maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çakar, "Hakem Ümit Öztürk'ün bence verdiği iki penaltı da tartışılır... Sahada ben olsam ikisini de vermem. İlkinde bir hava topunda kalecinin eli Gomis'in kafasına temas ediyor. Böyle bir penaltı yok. İkinci penaltıda ise her ne kadar kalecinin Kerem'e bir darbesi var ise de Kerem darbeyi aldığında bakti ki top auta çıkıyor kendini yere bırakıverdi. " dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 06:40