Sezon sonunda Mostafa Mohamed ile Galatasaray'ın yolları ayrılabilir. Akşam'da yer alan habere göre, Bordeaux'ya transferi son saniyede yatan Mostafa Mohamed için Fransız ekibi bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak. Hatırlanacağı üzere Galatasaray ile Bordeaux, Mostafa Mohamed transferi için sezon başında anlaşma sağlamış ancak Sarı-Kırmızılıların Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mostafa Mohamed'de sürpriz gelişme! Yollar ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın Zamalek'den bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile sezon sonunda yollar ayrılabilir. Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'nun yıldız golcü için aşkı bir kez daha alevlenirken, Bordeaux sezon başında kıyısından döndüğü işi bitirme hedefinde. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
MOSTAFA MOHAMED, BORDEAUX'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux ile 2021-22 sezonu başında 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı. Hatta Bordeaux, Mostafa Mohamed'i Fransa'ya getirerek sağlık kontrollerinden dahi geçirmişti ancak Galatasaray'ın Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.
"SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY'DAYIM" DEMİŞTİ
Mısırlı forvet transferin son saniyede yatmasının ardından yaptığı açıklamada "Milli takımdan izinli olarak Fransa'ya gittim. Sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim. Bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.