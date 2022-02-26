UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup ve lider olarak çıkan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi dünya devi Barcelona oldu. Katalan ekibi, önceki gün oynanan play-off karşılaşmasında 1-1'in rövanşında deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek adını son 16 turuna yazmıştı. Dün İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende sarıkırmızılılara 652 milyon euro'luk kadro değeriyle İspanyol temsilcisi çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Tarihinde 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını, 5 kere de UEFA Süper Kupası'nı müzesine götüren Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çok az mücadele ettiği için bu kupayı hiç kazanmadı. Sezona Messi'yi göndererek giren Barça için 2021-2022 dönemi kabus gibi başlamıştı.

