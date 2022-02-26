UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup ve lider olarak çıkan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi dünya devi Barcelona oldu. Katalan ekibi, önceki gün oynanan play-off karşılaşmasında 1-1'in rövanşında deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek adını son 16 turuna yazmıştı. Dün İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende sarıkırmızılılara 652 milyon euro'luk kadro değeriyle İspanyol temsilcisi çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Tarihinde 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını, 5 kere de UEFA Süper Kupası'nı müzesine götüren Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çok az mücadele ettiği için bu kupayı hiç kazanmadı. Sezona Messi'yi göndererek giren Barça için 2021-2022 dönemi kabus gibi başlamıştı.
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'ın rakibi Barcelona! Kuranın en zoru geldi
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, buna karşın UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu namağlup lider bitirerek son 16'ya katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların bu turdaki rakibi Napoli'yi 2 maç sonunda 5-3'lük skorla geçen Barcelona oldu. İlk maçı 10 Mart'ta Nou Camp'ta oynayacak Cimbom, rövanşı ise 17 Mart'ta Nef Stadı'nda yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup ve lider olarak çıkan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi dünya devi Barcelona oldu. Katalan ekibi, önceki gün oynanan play-off karşılaşmasında 1-1'in rövanşında deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek adını son 16 turuna yazmıştı. Dün İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende sarıkırmızılılara 652 milyon euro'luk kadro değeriyle İspanyol temsilcisi çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Tarihinde 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını, 5 kere de UEFA Süper Kupası'nı müzesine götüren Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çok az mücadele ettiği için bu kupayı hiç kazanmadı. Sezona Messi'yi göndererek giren Barça için 2021-2022 dönemi kabus gibi başlamıştı.
BÜYÜK DEĞİŞİME GİTTİ
Sezon başı ekonomik sıkıntılar yaşadığı için revizyona giden Barcelona, altyapıdan genç futbolcuları A takıma monte etti. Lige Ronald Koeman yönetiminde başlayan İspanyol temsilcisi, 10. haftada Vallecano'ya, Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup olunca Hollandalı çalıştırıcıyı yollamıştı. Yerine ise kulübün efsanesi Xavi getirildi. La Liga'da 25. haftaya gelinirken, 42 puanla dördüncü sırada giren Barça, Xavi'yle ligde 13 maça çıktı; 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 7 beraberlik aldı. Barça, devre arasında M. City'den 55 milyon euro'ya Ferran Torres'i, Arsenal'den Aubameyang'ı, Wolves'tan Adama Traore'yi ve eski yıldızı Daniel Alves'i alarak güçlendi. Galatasaray ilk maçını 10 Mart Perşembe günü Nou Camp'ta, rövanşı ise 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynayacak.
AVRUPA LİGİ'NDE DEV EŞLEŞMELER
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda diğer eşleşmeler şöyle: Rangers- Kızılyıldız, Braga-Monaco, Porto- Lyon, Atalanta-Bayer Leverkusen, Sevilla-West Ham, Leipzig- Spartak Moskova ve Real Betis- Frankfurt.