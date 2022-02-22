Galatasaray, hafta sonunda Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kadro dışı kalacağı konuşuluyordu! Flaş Arda Turan gelişmesi...
Galatasaray haberi | Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile fotoğraf paylaşması gündem olmuştu. Bu paylaşım sonrası tecrübeli futbolcunun kadro dışı kalabileceği ifade edilmişti. Bu noktada sarı-kırmızılı takımda flaş bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022- 16:30
Sarı-kırmızılı takım, Domenec Torrent yönetiminde Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam etti.
Göztepe maçında 11'de sahaya çıkan isimler takımdan ayrı rejenerasyon çalışması yaptı.