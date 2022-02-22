Kadro dışı kalacağı konuşuluyordu! Flaş Arda Turan gelişmesi...

Galatasaray haberi | Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile fotoğraf paylaşması gündem olmuştu. Bu paylaşım sonrası tecrübeli futbolcunun kadro dışı kalabileceği ifade edilmişti. Bu noktada sarı-kırmızılı takımda flaş bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022- 16:30