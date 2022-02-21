VAR uyardı! iGöztepe Galatasaray maçında bir kez daha penaltı kararı!
GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe evinde Galatasaray'ı konuk etti. İzmir ekibi yine sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta ceza sahasında gönderdiği topta Ömer Bayram'ın eliyle topu kesmesi sonucu VAR'dan gelen uyarının ardından bir kez daha penaltı kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı. Kaşrılaşmanın 70. dakikasında Ömer Bayram'ın topa eliyle müdahale etmesiyle hakem Arda Kardeşler VAR kontrolü sonrası beyaz noktayı gösterdi.
İzmir ekibi 2. kez penaltı kazandı ve Ndiaye takımını 2-1 öne geçirdi.