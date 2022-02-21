VAR uyardı! iGöztepe Galatasaray maçında bir kez daha penaltı kararı!

VAR uyardı! iGöztepe Galatasaray maçında bir kez daha penaltı kararı!

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe evinde Galatasaray'ı konuk etti. İzmir ekibi yine sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta ceza sahasında gönderdiği topta Ömer Bayram'ın eliyle topu kesmesi sonucu VAR'dan gelen uyarının ardından bir kez daha penaltı kazandı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 21:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022- 21:45