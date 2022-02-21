Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Torrent'in açıklamalarından satır başları;

İki takım için de puanları az olduğu için çok önemli bir maç. Artık her puanı sayıyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde iyi bir hazırlık yaptık. Umarım iyi bir sonuç alacağız.

Omar geçtiğimiz ay içerisinde çok iyi antrenman yaptı. Antrenmanlarda çok iyi olduğu için ilk 11'i hak ettiğini düşünüyoruz.

Rakibi iyi inceledik. Geride 5 kişi beklediklerini gördük. Mostafa ile birlikte Halil'i kullanmanın doğru olacağını düşündük.

22 tane oyuncumuz var, 3 tanesinin dışarıda kalması zorunlu. Oyuncularımızın antrenmanlardaki performanslarına ve rakibe göre kararlar alıyoruz. Rakipteki boşlukları hangi oyuncuların değerlendireceğini düşünüp böyle bir 11'de karar kıldık.