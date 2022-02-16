GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılarda Patrick Van Aanholt bonusu kaptı!

Galatasaray'da hayal kırıklığı olarak geçen bir sezonda en çok eleştirilen isimlerden birisi de Patrick van Aanholt. Hollandalı oyuncu beklentilerin altında kalsa da yüksek miktarda para kazanmaya devam ediyor. Aanholt, 1.9 milyon Euro garanti ücretine ek olarak bonusu da kaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 11:29