Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla eleştirilerin odağındaki isim olan Patrick Van Aanholt buna rağmen iyi kazandı.
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılarda Patrick Van Aanholt bonusu kaptı!
Galatasaray'da hayal kırıklığı olarak geçen bir sezonda en çok eleştirilen isimlerden birisi de Patrick van Aanholt. Hollandalı oyuncu beklentilerin altında kalsa da yüksek miktarda para kazanmaya devam ediyor. Aanholt, 1.9 milyon Euro garanti ücretine ek olarak bonusu da kaptı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 11:29
Milliyet'in haberine göre; 1.9 milyon euro garanti ücreti olan tecrübeli oyuncu, sahaya çıktığı maçlar için de 350 bin euro bonus elde etti.
Teknik direktör Domenec Torrent'in, performansından memnun olmadığı 31 yaşındaki oyuncuyu, Göztepe maçında kulübeye çekerek Ömer Bayram'a şans vereceği öğrenildi.