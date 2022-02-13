Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızı ekip bu maçın hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da Arda Turan ve Emre Kılınç da takımla çalıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların salonda yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların salondaki programın ardından sahada top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Koordinasyon ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda oynanan yüksek tempolu çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Arda Turan ve Emre Kılınç'ın antrenmanda takımla çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.