İşte Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in ilk maç karnesi!
Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 59 dakikada sahada kalan yıldız golcü, çabasıyla sarı-kırmızılı tribünlerden alkış aldı. İşte Fransız futbolcunun Kayserispor maçındaki istatistikleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 21:27 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 21:27
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 59 dakikada sahada kalan tecrübeli golcü, çabasıyla sarı-kırmızılı tribünlerden alkış aldı.
Gomis, 59. dakikada ise yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.
İşte Gomis'in Kayserispor maçındaki istatistikleri:
9: Pas
7: Şut
6: İsabetsiz Şut
1: Engellenen Şut
1: Yapılan Faul
1/3: İkili Mücadele
0/2: Hava Topu