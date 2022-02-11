GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Premier Lig kancası!

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da ön plana çıkan en önemli oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ara transfer döneminin sona ermesine rağmen sarı kırmızılı takımın genç oyuncusu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2022- 17:09