Galatasaray'ın lisansını yeniden çıkardığı Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, İngiliz basınına özel bir röportaj verdi. Talihsiz futbolcu geçtiğimiz senenin yılbaşı gecesinde evinde havai fişek patlamasıyla yaralanmış, ardından hastaneye kaldırılmış, sonrasında gözünden operasyon geçirmişti.
GALATASARAY HABERLERİ: Omar Elabdellaoui süreci böyle anlattı! "Uyumaktan korktum"
Geçtiğimiz senenin yılbaşında havai fişek patlaması sonucu talihsiz bir kaza yaşayan Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, gözünden operasyon geçirmiş ve uzun süre tedavi altına alınmıştı. Norveçli bekin bu süreçte lisansı dondurulmuş, iyileşmeye başlamasıyla birlikte devre arasında lisansı tekrar çıkarılmıştı. 30 yaşındaki oyuncu yaşadığı süreci anlatırken, İngiliz basını olayı "Mucize" başlığıyla duyurdu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İngiliz basınından The Guardian'a konuşan deneyimli sağ bek yıl başı gecesi yaşadıklarını anlatırken "O an sadece gözümde bir şey olduğunu ve onu çıkarıp temizlemem gerektiğini düşündüm. Ama sonra yüzümün tamamen yandığını ve her şeyin karardığını hissettim" dedi.
"DURUMU ANLAMAK KOLAY DEĞİLDİ"
Hastaneye kaldırılışı sonrası hakkında Omar şunları söyledi: "Durumu anlamaya çalışıyordum ama bu kolay değildi. Barutun etkisiyle yüzüm yanmıştı. İnsanlar için durumun vahametini tereddüt etmeden anlatmak zordu sanırım.