Doktorlar yaralanmayla ilgili değerlendirme yaparken, oyuncunun futbol kariyerinin bitme tehlikesiyle de karşı karşıya olunduğuna vurgu yapılan haberde bu süreçle ilgili futbolcunun "Bir çok insan, bir çok çıkan ses vardı. Göremiyor ama her şeyi duyuyorsanız, sesler çok daha gürültülü bir hale geliyor" ifadelerine yer verildi.