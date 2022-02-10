"G.SARAY'DA KALABİLİR"



Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Barcelona, yeni sezonda Ter Stegen'in arkasında bekleyecek yedek bir kaleci arayışında. Barça, aradığı ismi bulursa Inaki Pena, A Takım'a alınmayacak. İspanyollar, böyle bir durumun yaşanması halinde ise 23 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da Galatasaray'da kalabileceğini yazdı.

