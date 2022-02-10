Süper Lig'de transfer dönemini 4 transferle kapatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Muslera'nın yerine Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Inaki Pena ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Inaki Pena için müjdeli haber! Sezon sonu...
Süper Lig'de kış transfer dönemini 4 hamleyle tamamlayan Galatasaray'da, flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Barcelona'dan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı kaleci Inaki Pena ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. spanyol basınında yer alan habere göre; Pena sezon sonunda sarı kırmızılı takımda kalabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de transfer dönemini 4 transferle kapatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların Muslera'nın yerine Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Inaki Pena ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
"G.SARAY'DA KALABİLİR"
Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Barcelona, yeni sezonda Ter Stegen'in arkasında bekleyecek yedek bir kaleci arayışında. Barça, aradığı ismi bulursa Inaki Pena, A Takım'a alınmayacak. İspanyollar, böyle bir durumun yaşanması halinde ise 23 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da Galatasaray'da kalabileceğini yazdı.
Haberin detayında ise; "Pena, Galatasaray'da devam edebilir. Anlaşma, kiralık ya da bonservisiyle olabilir." ifadeleri yer aldı.