GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan Eyüpspor'da
Galatasaray'da beklediği süreyi bulamayan Oğulcan Çağlayan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralık gönderildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 14:15 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022- 14:15
Eyüpspor'da sezon sonuna kadar kiralık oynaması bekleyen Oğulcan'ın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray'da toplam 9 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 450 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor