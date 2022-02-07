Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürmeye devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den başkanlık kararı!
Galatasaray ile alınan kötü sonuçlar sonrası yolları ayrılan Fatih Terim'in, başkanlık için harekete geçtiği iddia edilmişti. Sarı kırmızılıların efsanesinin, başkanlık için aday olup olmayacağı netleşti. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılı takımda son dönemde yaşanan kötü gidişatın ardından Fatih Terim ile yollar ayrılırken sular henüz durulmuş değil.
Sezon başında Burak Elmas yönetimiyle 3 yıllık bir proje için yola çıkan Terim'le alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrılırken deneyimli hocanın Galatasaray'a başkan olmak için harekete geçtiği iddiaları ortaya atıldı.