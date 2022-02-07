Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler: Galatasaray içler acısı futbol oynuyor

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar'dan çarpıcı ifadeler geldi. Çakar, "Galatasaray içler acısı futbol oynuyor. Bırakın kötü futbolu, mücadele, kuvvet, hiçbir şey yok. Son 20 dakika Alanyaspor 10 kişi kalmışken bile asla maça hakim olamadılar." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 06:40