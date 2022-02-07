Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler: Galatasaray içler acısı futbol oynuyor
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar'dan çarpıcı ifadeler geldi. Çakar, "Galatasaray içler acısı futbol oynuyor. Bırakın kötü futbolu, mücadele, kuvvet, hiçbir şey yok. Son 20 dakika Alanyaspor 10 kişi kalmışken bile asla maça hakim olamadılar." dedi.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan çarpıcı Galatasaray yazısı...Galatasaray içler acısı futbol oynuyor. Bırakın kötü futbolu, mücadele, kuvvet, hiçbir şey yok. Son 20 dakika Alanyaspor 10 kişi kalmışken bile asla maça hakim olamadılar. Tek şansları ilk yarıda yedikleri golden hemen sonra Kerem ile buldukları beraberlik golüydü. Kerem'in vuruşunda kontrpiyede kalan kaleci olmasa yani Galatasaray beraberlik golünü bulmasa dün çok kötü şeyler olabilirdi. Üstelik Alanyaspor ahım şahım top oynamadı. Mesela Efecan, etki sıfır. Eski halinden eser yok. Sonuçta Galatasaray aldığı 1 puana pek tabii ki seviniyor. Gerisini siz düşünün. Hakem Mete Kalkavan tam bir beyefendi. Oyuncuların ona büyük saygısı var. Çok iyi de maç yönetti. Alanyasporlu Juanfran'a gösterdiği kırmızı kartta kesinlikle haklı. Her ne kadar kafasına basmasa da enseyi tıraş ediyor. Espri değil gerçekten! Karar yüzde yüz doğru.