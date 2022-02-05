Galatasaray'la olan sözleşmesini feshetmek istemeyen Mbaye Diagne'nin kiralık olarak sarı-kırmızılılara veda etmek istediği öğrenildi. Kasımpaşa cephesine Galatasaray'dan böyle bir talebin gelmediği, böyle bir talebin gelmesi halinde de sıcak bakılmayacağı belirtildi.