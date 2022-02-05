Galatasaray'da ara transfer ve tescil döneminin son günlerinde takıma 4 takviye yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda Bafetimbi Gomis, Inaki Pena, Erick Pulgar ve Semih Kaya ile anlaşma sağlandı.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala hareketliliğin arttığı Galatasaray'da gelen üst üste takviyelerin ardından bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Son olarak Aytaç Kara'yı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralayan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımda takıma katılması beklenen yeni transferler için kontenjanda yer açmak isteyen yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.
KARAR MENAJERİNE İLETİLDİ
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray idarecileri, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımın kurmaylarının bu kararı Senegalli santrforun menajerine ilettiği belirtildi.