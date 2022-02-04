Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı! Alanyaspor...

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve 1 yıllığına Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba, Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Alanyaspor, milli oyuncunun bonservisini almak için sarı-kırmızılılar ile temasa geçti. Cimbom'un transferle ilgili yanıtı ise şu oldu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 13:01