Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Emre Akbaba'da sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.
Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı! Alanyaspor...
Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve 1 yıllığına Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba, Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Alanyaspor, milli oyuncunun bonservisini almak için sarı-kırmızılılar ile temasa geçti. Cimbom'un transferle ilgili yanıtı ise şu oldu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 13:01
Akşam'ın haberine göre, Akdeniz ekibi, 1 yıllığına Galatasaray'dan kiraladığı Emre Akbaba'nın bonservisi için Sarı-Kırmızılıların kapısını çaldı.
EMRE AKBABA TEKLİFİ ANINDA REDDEDİLDİ
Ancak Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'dan gelen bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcuyu gelecek sezon kesinlikle takımda tutmak istiyor.