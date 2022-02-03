Galatasaray Omar Elabdellaoui corona virüsüne yakalandı!
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor maçı öncesi yapılan test sonuçlarının ardından Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 20:46 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022- 20:54
Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Omar Elabdellaoui'nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, "Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlatılmıştır." denildi