TRANSFER HABERİ: Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da!

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray, flaş bir transfer hamlesi yaptı. Cimbom, eski forveti Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya vardı. Gomis, 1.5 yıl sarı kırmızılı formayı giyecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 16:56 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 17:11